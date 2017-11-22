ТЦ «Дирижабль» эвакуировали в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября, ИА УралПолит.Ru. Торговый центр «Дирижабль» эвакуировали в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября, ИА УралПолит.Ru. Торговый центр «Дирижабль» эвакуировали в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге сегодня, 22 ноября, около 10:00 эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Дирижабль» на улице Шварца, сообщают пользователи соцсети «ВК».
«УралПолит.Ru» писал, что последний случай эвакуации
«В полицию поступило 21 уведомление о ложных минированиях… 18 из них органами внутренних дел… в интересах граждан были тщательно отработаны, еще по 3 работа продолжается. Проверкам подверглись торговые центры, вокзалы, развлекательные заведения, гостиницы, школы и другие здания », — рассказал
По его словам, проверки выявили отсутствие угрозы для жизни горожан.
По сведениям Горелых, этой осенью регион впервые подвергся столь массированной атаке злоумышленников. В органы внутренних дел поступило 216 сигналов о минированиях, которые после проведенных полицией проверок оказались не соответствующими действительности. Из них 210 — по телефону, еще шесть — по интернету. Большая часть — 152 сообщения — последовала в сентябре текущего года. За это время из зданий были эвакуированы более 70 тысяч человек.
Отметим, что сообщения о минировании зданий по всей России начали поступать в начале сентября. На сегодняшний день атаке подверглись несколько десятков городов. Ущерб от действий лжеминеров составил 300 миллионов рублей.