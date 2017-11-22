ТЦ «Дирижабль» эвакуировали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня, 22 ноября, около 10:00 эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Дирижабль» на улице Шварца, сообщают пользователи соцсети «ВК».

«УралПолит.Ru» писал, что последний случай эвакуации из-за сообщений о минировании был в столице Урала 16 ноября.

«В полицию поступило 21 уведомление о ложных минированиях… 18 из них органами внутренних дел… в интересах граждан были тщательно отработаны, еще по 3 работа продолжается. Проверкам подверглись торговые центры, вокзалы, развлекательные заведения, гостиницы, школы и другие здания », — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, проверки выявили отсутствие угрозы для жизни горожан.

По сведениям Горелых, этой осенью регион впервые подвергся столь массированной атаке злоумышленников. В органы внутренних дел поступило 216 сигналов о минированиях, которые после проведенных полицией проверок оказались не соответствующими действительности. Из них 210 — по телефону, еще шесть — по интернету. Большая часть — 152 сообщения — последовала в сентябре текущего года. За это время из зданий были эвакуированы более 70 тысяч человек.