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10:27 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе иномарка столкнулась с маршруткой — 1 человек погиб, 7 пострадали

По предварительной информации, мужчина за рулём «Ниссан Альмера» выехал на встречку, где столкнулся с пассажирской «Газелью».

Страшное ДТП случилось утром 22 ноября в Уфе, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

На Шакшинской дороге в Калининском районе города в 10 утра произошла смертельная авария. «Дорожный патруль» сообщает, что по предварительной информации, мужчина за рулём «Ниссан Альмера» выехал на встречку, где столкнулся с пассажирской «Газелью». Удар был сильным — правый бок легковушки превратился в груду металла. Водитель иномарки скончался на месте. В салоне маршрутки было 13 человек, семи потребовалась экстренная госпитализация. На месте работали силы МЧС: шесть человек на двух машинах.

Подробности происшествия выясняются.

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