В Уфе иномарка столкнулась с маршруткой — 1 человек погиб, 7 пострадали

На Шакшинской дороге в Калининском районе города в 10 утра произошла смертельная авария. «Дорожный патруль» сообщает, что по предварительной информации, мужчина за рулём «Ниссан Альмера» выехал на встречку, где столкнулся с пассажирской «Газелью». Удар был сильным — правый бок легковушки превратился в груду металла. Водитель иномарки скончался на месте. В салоне маршрутки было 13 человек, семи потребовалась экстренная госпитализация. На месте работали силы МЧС: шесть человек на двух машинах.