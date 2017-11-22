Обвиняемому в ДТП под Гвардейском, где погибли семь человек, продлили арест
Гвардейский районный суд продлил арест водителю, обвиняемому в смертельном ДТП с маршруткой. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.
Гвардейский районный суд продлил арест водителю, обвиняемому в смертельном ДТП с маршруткой. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.
Водитель внедорожника, который столкнулся с пассажирским микроавтобусом, проведёт в СИЗО ещё месяц — до 23 декабря 2017 года. Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину.
Напомним, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
22 сентября на трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в микроавтобус. Маршрутка перевозила пассажиров нелегально.