Обвиняемому в ДТП под Гвардейском, где погибли семь человек, продлили арест

Источник: Клопс.ru

Водитель внедорожника, который столкнулся с пассажирским микроавтобусом, проведёт в СИЗО ещё месяц — до 23 декабря 2017 года. Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину.

Напомним, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).