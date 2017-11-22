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10:19 (мск), источник: Om1.ru

В пожаре в Омской области заживо сгорели трое мужчин

Еще двоим членам семьи удалось выбраться из горящего дома.

Вчера, 21 ноября, около 9 часов вечера, жители поселка имени Максима Горького в Тарском районе увидели, что полыхает дом их соседей.

Там жили пятеро человек: двое братьев 38 лет и 41 года, двое их родственников 54 лет и 51 года, а также сожительница последнего. Все пятеро постоянно выпивали, а зарабатывали где и как придется, лишь ради покупки очередной бутылки. Вчера кому-то из них удалось разжиться деньгами, на радостях пьяницы накупили выпивки и устроили бурное застолье. Закончилось оно трагедией — загорелся дом.

Соседи при виде полыхающей избы бросили на помощь, помогли выбраться 54-летнему хозяину и женщине. Двое братьев и один их родственник не смогли выбраться и остались внутри. К моменту приезда пожарных, обрушилась кровля, похоронив под собой троих мужчин.

Павел Щербак, старший следователь Тарского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:

 — Предполагается, что трое мужчин не смогли выбраться из горящего дома, так как уснули после выпитого спиртного. По факту их смерти проводится проверка.

Как пояснили спасатели, предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении одного из членов семьи.

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