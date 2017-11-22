В пожаре в Омской области заживо сгорели трое мужчин

Вчера, 21 ноября, около 9 часов вечера, жители поселка имени Максима Горького в Тарском районе увидели, что полыхает дом их соседей.

Там жили пятеро человек: двое братьев 38 лет и 41 года, двое их родственников 54 лет и 51 года, а также сожительница последнего. Все пятеро постоянно выпивали, а зарабатывали где и как придется, лишь ради покупки очередной бутылки. Вчера кому-то из них удалось разжиться деньгами, на радостях пьяницы накупили выпивки и устроили бурное застолье. Закончилось оно трагедией — загорелся дом.

Соседи при виде полыхающей избы бросили на помощь, помогли выбраться 54-летнему хозяину и женщине. Двое братьев и один их родственник не смогли выбраться и остались внутри. К моменту приезда пожарных, обрушилась кровля, похоронив под собой троих мужчин.

Павел Щербак, старший следователь Тарского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:

— Предполагается, что трое мужчин не смогли выбраться из горящего дома, так как уснули после выпитого спиртного. По факту их смерти проводится проверка.