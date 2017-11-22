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10:43 (мск), источник: Югополис

Экс-главу Павловского района с подписки о невыезде перевели под арест

Краснодарский краевой суд подтвердил законность ареста бывшего главы Павловского района Алексея Мельникова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

Прокуратура, настаивая на изменении меры пресечения с подписки о невыезде на арест, представила в суд авиабилет Москва—Ростов-на-Дону, выданный в мае на имя Алексея Мельникова. Защита экс-главы утверждает, что Мельников уезжал с ведома суда, однако разрешение на поездку не было приобщено к материалам дела.

Срок пребывания Мельникова в следственном изоляторе определен до 20 декабря. В настоящее время он содержится в СИЗО Армавира, откуда его на прошлой неделе доставляли в больницу в связи с резким ухудшением самочувствия, сообщил «Коммерсанту-Юг» адвокат Александр Бурнаев.

Судебный процесс по делу бывшего главы Павловского района начался в августе текущего года, Алексею Мельникову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. По версии обвинения, в 2014 году чиновник предоставил без публикации объявления и без проведения торгов находившиеся в краевой собственности сельхозугодья трем предпринимателям-арендаторам, в числе которых была его родственница. Ранее земли находились в пользовании крестьянско-фермерских хозяйств, отношения с которыми не были закреплены каким-либо договором, сообщал «Югополис».

Ущерб, нанесенный региону как собственнику земли, оценивался следствием в 1,8 млн рублей, однако в ходе судебного процесса департамент имущественных отношений края, ранее признанный потерпевшим, сообщил суду о том, что ущерб Краснодарскому краю в лице департамента нанесен не был, так как расчет ущерба носит вероятностный характер и ничем не подтвержден. При этом о нарушении своих интересов уже в ходе процесса суду заявила группа фермеров, в распоряжении которых сельхозугодья находились до 2014 года.

Алексей Мельников с начала следствия (дело было возбуждено в октябре 2015 года) находился под домашним арестом, затем мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. 20 октября обвинение вышло с ходатайством об аресте Мельникова. Кроме неразрешенного авиаперелета, обвинение сослалось на возможность оказания давления на потерпевших со стороны экс-главы района. Защита возражала против ареста экс-главы муниципалитета, напомнив суду о том, что тот добросовестно являлся на все следственные действия и судебные слушания, и просила избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест или залог. Однако суд, выслушав мнения сторон, согласился с аргументами обвинения и постановил взять Алексея Мельникова под стражу в зале заседаний.

Алексей Мельников был избран главой района в 2006 году. Как сообщал «Югополис», в начале марта прошлого года он был отправлен в отставку по инициативе Александра Ткачева, который на тот момент был губернатором Краснодарского края.

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