Экс-главу Павловского района с подписки о невыезде перевели под арест
Краснодарский краевой суд подтвердил законность ареста бывшего главы Павловского района Алексея Мельникова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.
Краснодарский краевой суд подтвердил законность ареста бывшего главы Павловского района Алексея Мельникова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.
Прокуратура, настаивая на изменении меры пресечения с подписки о невыезде на арест, представила в суд авиабилет Москва—Ростов-на-Дону, выданный в мае на имя Алексея Мельникова. Защита
Срок пребывания Мельникова в следственном изоляторе определен до 20 декабря. В настоящее время он содержится в СИЗО Армавира, откуда его на прошлой неделе доставляли в больницу в связи с резким ухудшением самочувствия, сообщил «Коммерсанту-Юг» адвокат Александр Бурнаев.
Судебный процесс по делу бывшего главы Павловского района начался в августе текущего года, Алексею Мельникову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. По версии обвинения, в 2014 году чиновник предоставил без публикации объявления и без проведения торгов находившиеся в краевой собственности сельхозугодья трем
Ущерб, нанесенный региону как собственнику земли, оценивался следствием в 1,8 млн рублей, однако в ходе судебного процесса департамент имущественных отношений края, ранее признанный потерпевшим, сообщил суду о том, что ущерб Краснодарскому краю в лице департамента нанесен не был, так как расчет ущерба носит вероятностный характер и ничем не подтвержден. При этом о нарушении своих интересов уже в ходе процесса суду заявила группа фермеров, в распоряжении которых сельхозугодья находились до 2014 года.
Алексей Мельников с начала следствия (дело было возбуждено в октябре 2015 года) находился под домашним арестом, затем мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. 20 октября обвинение вышло с ходатайством об аресте Мельникова. Кроме неразрешенного авиаперелета, обвинение сослалось на возможность оказания давления на потерпевших со стороны
Алексей Мельников был избран главой района в 2006 году. Как сообщал «Югополис», в начале марта прошлого года он был отправлен в отставку по инициативе Александра Ткачева, который на тот момент был губернатором Краснодарского края.