В Волгограде нашли тело без вести пропавшего мужчины

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, тело мужчины обнаружили сотрудники службы спасения Волгограда в 75 метрах от водонапорной башни на улице Ельшанская Набережная, в Волге, в пяти метрах от берега. Тело пришлось поднимать с четырехметровой глубины.

На теле мужчины не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти, при этом у правоохранительных органов есть основания полагать, что мужчина совершил акт суицида.