В Волгограде нашли тело без вести пропавшего мужчины
В Волгограде обнаружили тело без вести пропавшего 34-летнего Николая Солнышкина, пропавшего 14 ноября после разговора с девушкой.
В Волгограде обнаружили тело без вести пропавшего 34-летнего Николая Солнышкина, пропавшего 14 ноября после разговора с девушкой.
Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, тело мужчины обнаружили сотрудники службы спасения Волгограда в 75 метрах от водонапорной башни на улице Ельшанская Набережная, в Волге, в пяти метрах от берега. Тело пришлось поднимать с четырехметровой глубины.
На теле мужчины не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти, при этом у правоохранительных органов есть основания полагать, что мужчина совершил акт суицида.
Уже известно, что погибший — 34-летний Николай Солнышкин, находившийся в розыске как без вести пропавший с 14 ноября. Его тело направлено на