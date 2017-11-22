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10:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде нашли тело без вести пропавшего мужчины

В Волгограде обнаружили тело без вести пропавшего 34-летнего Николая Солнышкина, пропавшего 14 ноября после разговора с девушкой.

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, тело мужчины обнаружили сотрудники службы спасения Волгограда в 75 метрах от водонапорной башни на улице Ельшанская Набережная, в Волге, в пяти метрах от берега. Тело пришлось поднимать с четырехметровой глубины.

На теле мужчины не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти, при этом у правоохранительных органов есть основания полагать, что мужчина совершил акт суицида.

Уже известно, что погибший — 34-летний Николай Солнышкин, находившийся в розыске как без вести пропавший с 14 ноября. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти мужчины. О страшной трагедии уже сообщили его родственникам. По факту обнаружения тела начата проверка.

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