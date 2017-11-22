В Воронежской области снегопад обесточил 38 населенных пунктов в разных районах
Аварии устраняют больше 200 энергетиков.
Аварии устраняют больше 200 энергетиков.
Снегопад, выпавший в ночь на 22 ноября в Воронежской области, оставил без света 38 населенных пунктов в Верхнехавском, Ольховатском, Хохольском, Новоусманском, Каширском, Лискинском и Рамонском районах.
По данным энергетиков, основная причина аварий — падение деревьев на провода
«В восстановлении электроснабжения сейчас задействованы порядка 50 бригад — это свыше 200 человек и 70 единиц техники, — рассказали в
В первую очередь восстанавливают электричество в социобъектах — школах, детсадах, больницах.
Энергетики в непогоду создали временный информационный центр. Всю информацию о восстановлении электроснабжения можно получить по бесплатному номеру 8 800−50−50−115 или короткому номеру 13−50 (для стационарных телефонов). Пользователи мессенджеров могут писать по телефону +7 915 -38−000−38 в Teleram, WhatsApp и Viber.