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10:53 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области снегопад обесточил 38 населенных пунктов в разных районах

Аварии устраняют больше 200 энергетиков.

Источник: Новости Воронежа

Снегопад, выпавший в ночь на 22 ноября в Воронежской области, оставил без света 38 населенных пунктов в Верхнехавском, Ольховатском, Хохольском, Новоусманском, Каширском, Лискинском и Рамонском районах.

По данным энергетиков, основная причина аварий — падение деревьев на провода из-за налипания мокрого снега. Еще ночью ремонтные бригады перешли на особый режим работы.

«В восстановлении электроснабжения сейчас задействованы порядка 50 бригад — это свыше 200 человек и 70 единиц техники, — рассказали в пресс-службе «Воронежэнерго».

В первую очередь восстанавливают электричество в социобъектах — школах, детсадах, больницах.

Энергетики в непогоду создали временный информационный центр. Всю информацию о восстановлении электроснабжения можно получить по бесплатному номеру 8 800−50−50−115 или короткому номеру 13−50 (для стационарных телефонов). Пользователи мессенджеров могут писать по телефону +7 915 -38−000−38 в Teleram, WhatsApp и Viber.

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