В Воронежской области снегопад обесточил 38 населенных пунктов в разных районах

Источник: Новости Воронежа

Снегопад, выпавший в ночь на 22 ноября в Воронежской области, оставил без света 38 населенных пунктов в Верхнехавском, Ольховатском, Хохольском, Новоусманском, Каширском, Лискинском и Рамонском районах.

По данным энергетиков, основная причина аварий — падение деревьев на провода из-за налипания мокрого снега. Еще ночью ремонтные бригады перешли на особый режим работы.

«В восстановлении электроснабжения сейчас задействованы порядка 50 бригад — это свыше 200 человек и 70 единиц техники, — рассказали в пресс-службе «Воронежэнерго».

В первую очередь восстанавливают электричество в социобъектах — школах, детсадах, больницах.