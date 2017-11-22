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12:13 (мск), источник: Newslab.ru

Мужчина сообщил о минировании квартиры, в которую его не пускали

Инцидент произошел этим летом в поселке Строителей города Канска.

37-летнему жителю Канска грозит до 3 лет колонии за ложное сообщение о минировании, сообщили в пресс-службе полиции Красноярского края. Инцидент произошел в августе этого года в многоквартирном доме поселка Строителей.

Родственники пьяного мужчины не пускали его домой и он решил пошутить над ними — анонимно позвонил в полицию и сообщил о минировании одной из комнат. Прибывшие полицейские не нашли в квартире никаких подозрительных вещей, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов.

Через некоторое время оперативники вычислили и задержали звонившего. Минимальное наказание, которое грозит мужчине за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, — штраф в размере до 200 тыс. рублей, максимальное — лишение свободы на срок до 3 лет. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлены в суд.

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