Мужчина сообщил о минировании квартиры, в которую его не пускали

37-летнему жителю Канска грозит до 3 лет колонии за ложное сообщение о минировании, сообщили в пресс-службе полиции Красноярского края. Инцидент произошел в августе этого года в многоквартирном доме поселка Строителей.

Родственники пьяного мужчины не пускали его домой и он решил пошутить над ними — анонимно позвонил в полицию и сообщил о минировании одной из комнат. Прибывшие полицейские не нашли в квартире никаких подозрительных вещей, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов.