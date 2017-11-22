Генпрокуратура нашла нарушения в работе Ространснадзора Краснодарского края

Как сообщили в краевой прокуратуре, проверка ведомства показала, что управление не соблюдало требования в области транспортной безопасности, не давало должную правовую оценку выявленным нарушениям, не всегда принимало меры по привлечению нарушителей к ответственности.

— Были пресечены факты проведения неоднократных проверок по одним и тем же основаниям, — рассказывают в надзорном ведомстве. — Так, предприятие в Сочи дважды было оштрафовано за одно и то же нарушение. Сейчас производство по этому делу отменено.