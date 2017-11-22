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16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура нашла нарушения в работе Ространснадзора Краснодарского края

Генпрокуратура России потребовала привлечь управление Ространснадзора по Краснодарскому краю к ответственности за множественные нарушения.

Как сообщили в краевой прокуратуре, проверка ведомства показала, что управление не соблюдало требования в области транспортной безопасности, не давало должную правовую оценку выявленным нарушениям, не всегда принимало меры по привлечению нарушителей к ответственности.

— Были пресечены факты проведения неоднократных проверок по одним и тем же основаниям, — рассказывают в надзорном ведомстве. — Так, предприятие в Сочи дважды было оштрафовано за одно и то же нарушение. Сейчас производство по этому делу отменено.

Интересно, что региональный Ространснадзор превышал компетенцию по возбуждению административных дел, неверно квалифицировал правонарушения, нарушал порядок производства по делам, а постановления о назначении штрафов, не оплаченных в течение 60 дней, направлялись нарушителям по истечении срока давности, что давало возможность их не оплачивать.

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