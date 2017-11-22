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10:51 (мск), источник: Югополис

В Сочи на встречке столкнулись маршрутка и легковушка

В поселке Веселое Адлерского района произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Hyundai и легкового автомобиля.

Авария произошла 21 ноября около 20 часов у остановки общественного транспорта «Светофор». По словам очевидцев, легковушку занесло на мокрой дороге, и она выехала на встречную полосу.

В легковом автомобиле находилось пять человек. Все они получили ушибы и травмы различной степени тяжести. По словам очевидцев, в маршрутке травмы получила одна из пассажирок — девушке потребовалась помощь медиков, сообщает «Макс портал».

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