В Сочи на встречке столкнулись маршрутка и легковушка

Авария произошла 21 ноября около 20 часов у остановки общественного транспорта «Светофор». По словам очевидцев, легковушку занесло на мокрой дороге, и она выехала на встречную полосу.

В легковом автомобиле находилось пять человек. Все они получили ушибы и травмы различной степени тяжести. По словам очевидцев, в маршрутке травмы получила одна из пассажирок — девушке потребовалась помощь медиков, сообщает «Макс портал».