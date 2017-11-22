В Волгоградской области в трех ДТП пострадали четыре «Лады»
Аварии были зарегистрированы в Городищенском и Светлоярском районах, а также Волжском.
Аварии были зарегистрированы в Городищенском и Светлоярском районах, а также Волжском.
Три автоаварии с участием автомобилей Волжского автозавода, в которых пострадали три человека, были зарегистрированы за минувшие сутки в регионе.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Еще одна авария произошла в Светлоярском районе в 9:30. 63-летний водитель ВАЗ-21099 на 1014-м километре трассы Волгоград — Астрахань съехал с дороги и врезался в столб. Мужчина госпитализирован.
Третье ДТП произошло в 18:55 в Волжском. 28-летний водитель ВАЗ-2110 напротив дома № 80 по улице Пушкина сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Женщина доставлена в больницу.