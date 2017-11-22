В Волгоградской области в трех ДТП пострадали четыре «Лады»

Три автоаварии с участием автомобилей Волжского автозавода, в которых пострадали три человека, были зарегистрированы за минувшие сутки в регионе.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 7:55 на 933-м километре трассы Москва — Волгоград. 69-летний водитель ВАЗ-2103 в условиях недостаточной видимости не увидел автомобиль «Лада Гранта». В результате аварии 18-летняя женщина, управлявшая «Грантой», с травмами доставлена в больницу.

Еще одна авария произошла в Светлоярском районе в 9:30. 63-летний водитель ВАЗ-21099 на 1014-м километре трассы Волгоград — Астрахань съехал с дороги и врезался в столб. Мужчина госпитализирован.