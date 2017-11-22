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10:29 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске пятилетний мальчик застрял между деревьями — его освободили спасатели

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пятилетний мальчик застрял между деревьями — его освободили спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Ребенок вечером 21 ноября гулял с родителями. По неосторожности он засунул правую ногу между деревьями и не смог самостоятельно ее достать.

«Сообщение в МЧС поступило в 20.23. Спасатели прибыли на место и при помощи специального инструмента помогли ребенку освободиться. Мальчик не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», — рассказали в МЧС.

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