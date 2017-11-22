В Оргееве машина со священниками столкнулась с грузовиком
Минувшим вечером, вблизи села Миток Оргеевского района произошло столкновение грузовика Iveco Daily и Toyota Avensis Verso, который, по предварительной информации, не уступил дорогу.
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Минувшим вечером, вблизи села Миток Оргеевского района произошло столкновение грузовика Iveco Daily и Toyota Avensis Verso, который, по предварительной информации, не уступил дорогу.
За рулем грузовика находился 25-летний водитель, за рулем легковушки 33-летний, пишет aif.md.
По причине столкновения трое из шести пассажиров, находящихся в легковушке пострадали.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.