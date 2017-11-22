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10:27 (мск), источник: Actualitati.md

В Оргееве машина со священниками столкнулась с грузовиком

Минувшим вечером, вблизи села Миток Оргеевского района произошло столкновение грузовика Iveco Daily и Toyota Avensis Verso, который, по предварительной информации, не уступил дорогу.

Источник: Actualitati.md

За рулем грузовика находился 25-летний водитель, за рулем легковушки 33-летний, пишет aif.md.

По причине столкновения трое из шести пассажиров, находящихся в легковушке пострадали.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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