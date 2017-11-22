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13:13 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарец решил подставить знакомого и сообщил о бомбе в жилом доме

На прошлой неделе в полицию поступило сообщение о готовящемся взрыве в одном из жилых домов на улице Стара-Загора в Самаре. На место происшествия сразу же выехали все оперативные службы, но ничего опасного они там не обнаружили.

Вскоре правоохранители определили номер, с которого поступил звонок, и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель, который решил сообщить о бомбе с телефона своего знакомого, чтобы подставить его.

Еще один похожий случай произошел в Сызрани. Там 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «заминировал» по телефону административное здание. Мотив своего поступка сызранец объяснить так и не смог.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении обоих мужчин были возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ. Им грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 3-х лет.

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