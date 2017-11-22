Самарец решил подставить знакомого и сообщил о бомбе в жилом доме
На прошлой неделе в полицию поступило сообщение о готовящемся взрыве в одном из жилых домов на улице
На прошлой неделе в полицию поступило сообщение о готовящемся взрыве в одном из жилых домов на улице
Вскоре правоохранители определили номер, с которого поступил звонок, и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель, который решил сообщить о бомбе с телефона своего знакомого, чтобы подставить его.
Еще один похожий случай произошел в Сызрани. Там 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «заминировал» по телефону административное здание. Мотив своего поступка сызранец объяснить так и не смог.
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