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10:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экс-геодезисты осуждены за мошенничество с участками у Байкала на 29 млн рублей

Приговор вступил в законную силу.

Генеральный директор ООО «Карта» Владимир Сейдуров и геодезист предприятия Ринат Мингудинов осужены за ущерб государству на 29 млн рублей. Преступников осудили к шести и пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу на 1,5 млн рублей. Соответствующий приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что с 2009 года по 2010 год Сейдуров и Мингудинов незаконно поставили на кадастровый учет более 40 земельных участков, находившихся в государственной и муниципальной собственности.

«Обвиняемые выбирали участки расположенные вблизи озера Байкал и по Байкальскому тракту, а также вблизи садоводческих объединений граждан, границы которых не состояли на кадастровом учете. Полученные участки они оформляли в свою собственность, собственность родственников и знакомых, а в последующем продавали их по рыночной стоимости.

В настоящее время ряд земельных участков истребован из чужого незаконного владения и возвращен государству.

Приговор вступил в законную силу.

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