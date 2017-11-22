Метеорологи: облако рутения-106 не долетело бы до Хабаровского края

Европа обеспокоилась появлением в атмосфере рутения-106 якобы российского происхождения. Превышение содержания изотопа зафиксировали радиологические станции Германии, Австрии и Швейцарии. Позже подозрение пало на комбинат «Маяк» в Челябинской области. Социальные сети в некоторых регионах запестрели сообщениями о превышении рутения в атмосфере. Метеорологи и спасатели из Хабаровского края успокоили: радиационный фон по всем показателям в регионе в норме, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщают «Новые известия», по данным МАГАТЭ, в конце сентября и начале октября рутений-106 обнаружили в атмосфере в ряде европейских стран. Немецкое ведомство по радиационной защите сделало вывод, что с высокой вероятностью источник выброса находится на Южном Урале. С этим выводом согласились и французские специалисты.

Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории Российской Федерации в период с 6 по 13 октября 2017 года сообщил Росгидромет. Именно из этого документа следует, что пробы воздуха у села Аргаяш в Челябинской 26 сентября этого года показали превышение фонового количества изотопа рутения-106 в воздухе в 986 раз, а у посёлка Новогорный — в 440 раз. Однако, как объяснили эксперты, эти ничтожные дозы рутения даже теоретически никак не могут представлять опасность.

Хабаровскому краю выброс рутения-106 не навредил. По данным сотрудников Дальневосточное управления гидрометеослужбы, облако изотопа не достигло бы территории Хабаровского края и рассеялось. А поскольку предполагаемый выброс произошёл больше месяца назад, говорить о превышении показателей сейчас бессмысленно. Это подтверждают и данные экспертов.

«По радиационному фону в Хабаровском крае всё в порядке, показатели в норме. Отдельно показания по рутению мы не делаем, даём общие данные», — рассказала корреспонденту агентства радиометрист Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Нина Симоненко.

Спасатели сообщат при необходимости о мерах безопасности. Они зависят источника загрязнения и концентрации. Подключатся к решению проблемы и пограничники. После аварии на атомной электростанции Фукусима, они обследовали пассажиров на таможенных постах и их багаж. Предметы с высоким уровнем радиации помещали в специальные ёмкости, а затем утилизировали их.

«Превышений радиационного фона в Хабаровском крае нет. Радиационный фон в регионе в рамках естественных значений. В постоянном режиме этот вопрос отслеживает служба Росгидромета, у которой есть система замера радиационного фона. При необходимости замеры делают и службы Роспотребнадзора и краевая лаборатория мониторинга окружающей среды. В случае если поступает информация о превышении каких-либо показателей, мы доводим её до населения», — отметила сотрудник пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Росгидромет официально сообщил, что по результатам проведённого гамма-спектрального анализа в отобранных в октябре пробах был идентифицирован рутений-106, однако уровни содержания изотопа были на несколько порядков ниже допустимой объёмной активности. Предельных критериев экстремально высокого загрязнения специалисты не установили.