Крупный пожар произошел на производстве в Миассе

Крупный пожар произошел накануне в Челябинске на территории одного из производственных цехов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По данным пресс-службы МЧС России по региону, сигнал о возгорании складских помещений в районе объездной дороги Миасса поступил на пульт дежурного около полудня. Огонь охватил цех по производству спецоборудования. На место ЧП были направлены пожарные и техника по повышенному классу сложности — 1 «БИС».

«К счастью, когда началось возгорание людей в помещении не было. Рабочие находились на обеденном перерыве. Огонь успел уничтожить 4 единицы производственного оборудования, резинотехнические изделия, а также повредил стены и кровлю строения», — рассказал представитель пресс-службы ведомства.