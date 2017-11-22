Крупный пожар произошел на производстве в Миассе
В Миассе чуть не сгорел цех по производству сантехники.
В Миассе чуть не сгорел цех по производству сантехники.
Крупный пожар произошел накануне в Челябинске на территории одного из производственных цехов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
По данным
«К счастью, когда началось возгорание людей в помещении не было. Рабочие находились на обеденном перерыве. Огонь успел уничтожить 4 единицы производственного оборудования, резинотехнические изделия, а также повредил стены и кровлю строения», — рассказал представитель
Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты. По предварительным данным, огонь начался