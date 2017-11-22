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10:45 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Крупный пожар произошел на производстве в Миассе

В Миассе чуть не сгорел цех по производству сантехники.

Крупный пожар произошел накануне в Челябинске на территории одного из производственных цехов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По данным пресс-службы МЧС России по региону, сигнал о возгорании складских помещений в районе объездной дороги Миасса поступил на пульт дежурного около полудня. Огонь охватил цех по производству спецоборудования. На место ЧП были направлены пожарные и техника по повышенному классу сложности — 1 «БИС».

«К счастью, когда началось возгорание людей в помещении не было. Рабочие находились на обеденном перерыве. Огонь успел уничтожить 4 единицы производственного оборудования, резинотехнические изделия, а также повредил стены и кровлю строения», — рассказал представитель пресс-службы ведомства.

Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты. По предварительным данным, огонь начался из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Предприятию еще предстоит оценить ущерб от пожара.

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