Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский

Источник: РИА "Новости"

В июне 2015 года у певца была диагностирована опухоль мозга.

Когда о диагнозе стало известно, артист на два месяца отменил выступления. Дмитрий Хворостовский прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона.

Возвращение Дмитрия Хворостовского на сцену после курса лечения состоялось 25 августа 2015 года в Нью-Йорке на сцене Метрополитен-опера. В декабре прошлого года, однако, здоровье певца ухудшилось, и он снова отменил все оперные выступления.