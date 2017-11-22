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14:00 (мск), источник: Volga News

В Тольятти на пешеходном переходе под колесами иномарки погибла женщина

В среду, 22 ноября, в Тольятти произошло ДТП с участием 45-летней женщины-водителя, которая в 6:10, управляя автомобилем Opel Astra, ехала по ул. Ларина в направлении ул. Базовой, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, в пути, напротив дома № 147 «в» по ул. Ларина, она сбила 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина пешеход погибла до прибытия врачей «скорой помощи». Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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