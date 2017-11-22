В Тольятти на пешеходном переходе под колесами иномарки погибла женщина
В среду, 22 ноября, в Тольятти произошло ДТП с участием 45-летней
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В среду, 22 ноября, в Тольятти произошло ДТП с участием 45-летней
По предварительным данным, в пути, напротив дома № 147 «в» по ул. Ларина, она сбила 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина пешеход погибла до прибытия врачей «скорой помощи». Сейчас по факту ДТП проводится проверка.