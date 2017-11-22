Керимову во Франции продлили срок задержания еще на сутки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции продлен срок задержания на сутки. ОБ этом сообщил в среду «Интерфаксу» информированный источник.

«Продлен срок задержания ещё на 24 часа, ждем событий в течение дня», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, обвинение сенатору пока не предъявлено. Что касается того, был ли у Керимова диппаспорт во время нахождения во Франции, то, по данным источника, на этот счет поступает противоречивая информация.

Ранее стало известно, что вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан прибывший из Москвы Керимов, который затем был доставлен в полицейский участок. По данным западных СМИ, он был задержан по делу об уклонении от уплаты налогов, однако официально о причинах задержания пока не сообщалось.

Тем временем, как заявили «Интерфаксу» в МИД РФ, «до министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Керимов является членом Совета Федерации ФС России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств».