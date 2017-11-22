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11:06 (мск), источник: Sputnik.by

Начался суд по делу экс-директора Минского зоопарка

На судебное заседание пришли родственники и коллеги обвиняемых, которых защищают три адвоката.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Суд Заводского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего директора Минского зоопарка Юрия Рябова и его жены, передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.

Обвиняемые были задержаны осенью 2016 года. По данным следствия, супружеская пара (Рябова также работала в зоопарке — Sputnik) в течение нескольких лет продавала экзотических птиц и зверей с целью наживы.

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Супружеская пара обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. По ч. 3 ст. 210 «Хищение», ч. 4 ст. 210, ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 424 «Злоупотребление властью или служебными полномочиями», ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 426 «Превышение власти или служебных полномочий».

Экс-директору и его жене грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на СК, в 2015 году фирма «АфроЗоо» (Москва) подарила Минскому зоопарку 4 гиеновидных собаки, при этом москвичи поставили условие — приплод вернуть в Москву. После того, как представители «АфроЗоо» обратились в белорусские правоохранительные органы, оперативники начали «отрабатывать» версию о хищении животных из Минского зоопарка.

Государственное обвинение поддерживает прокурор Наталья Михайловская.

Обвиняемый Рябов родился в 1965 году 11 декабря, уроженец Минска, женат, двое взрослых детей, высшее биологическое образование, ранее судим не был, Минским зоопарком руководил с 2005 года. Находится под стражей с 26 октября 2016 года.

Элла Рябова родилась в 1967 году в Минске, до задержания работала начальником зоотехнического отдела Минского зоопарка.

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