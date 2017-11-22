Прокуратура обнаружила нарушения в распорядках дня заключённых шести колоний региона

Специалисты обнаружили, что в шести колониях (№№ 4, 7, 8, 9, 12 и 13), а также в лечебном исправительном учреждении № 12 действуют распорядки дня, которые позволяют проводить проверки осуждённых больше двух раз в день. Это противоречит требованиям Уголовно-исполнительного кодекса РФ.