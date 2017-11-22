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13:17 (мск), источник: Калининград.Ru

Прокуратура обнаружила нарушения в распорядках дня заключённых шести колоний региона

Прокуратура нашла нарушения законодательства в семи исправительных учреждениях региона. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в надзорном ведомстве.

Источник: Калининград.Ru

Специалисты обнаружили, что в шести колониях (№№ 4, 7, 8, 9, 12 и 13), а также в лечебном исправительном учреждении № 12 действуют распорядки дня, которые позволяют проводить проверки осуждённых больше двух раз в день. Это противоречит требованиям Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Надзорное ведомство внесло протесты и потребовало привести приказы начальников всех исправительных учреждений в соответствие с законодательством.

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