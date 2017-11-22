Горьковский автозавод назвал причину возгорания «ГАЗели» в Самаре
Машина загорелась 19 ноября на
Машина загорелась 19 ноября на
Напомним, в воскресенье, 19 ноября, в областной столице сгорела грузовая «ГАЗель». Произошло это на улице
Потушить машину удалось через 8 минут.
Специалисты Горьковского автозавода изучили обстоятельства возгорания «ГАЗели» и рассказали о причинах пожара корреспонденту «Комсомольской правды — Самара».
— По итогам расследования выяснилось, что автомобиль 1998 года выпуска не проходил обслуживание в официальной сервисной сети ГАЗа, на машину «кустарным» способом было установлено газобаллонное оборудование (ГБО). По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электрооборудования автомобиля, возникшее в результате нарушения конструкторской документации при установке ГБО.