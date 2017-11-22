Под Хабаровском грузовик сбил опору ЛЭП, оставив без света 15 тысяч человек
ХАБАРОВСК, 22 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили по временной схеме электроснабжение 15 тысяч человек в Хабаровском крае, оставшихся без света после того, как
ХАБАРОВСК, 22 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили по временной схеме электроснабжение 15 тысяч человек в Хабаровском крае, оставшихся без света после того, как
Отмечается, что авария произошла вечером во вторник в районе села Красицкое Вяземского района Хабаровского края.
«Водитель
Отмечается, что в ближайшее время работники Хабаровских электрических сетей заменят поврежденную опору на новую. Сумма причиненного ущерба уточняется.