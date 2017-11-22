Под Хабаровском грузовик сбил опору ЛЭП, оставив без света 15 тысяч человек

«Водитель Камаза-лесовоза, не справившись с управлением, сбил опору воздушной линии электропередачи 110 кВ, в результате чего без электроэнергии осталось более 15 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Электроснабжение потребителей, среди которых есть больницы, детские сады и школы, силами энергетиков было восстановлено по резервной схеме спустя всего час», — говорится в сообщении.