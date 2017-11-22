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11:55 (мск), источник: РИА Новости

Под Хабаровском грузовик сбил опору ЛЭП, оставив без света 15 тысяч человек

ХАБАРОВСК, 22 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили по временной схеме электроснабжение 15 тысяч человек в Хабаровском крае, оставшихся без света после того, как Камаз-лесовоз сбил опору линии электропередачи, сообщает в среду пресс-служба филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

Источник: AP 2017

Отмечается, что авария произошла вечером во вторник в районе села Красицкое Вяземского района Хабаровского края.

«Водитель Камаза-лесовоза, не справившись с управлением, сбил опору воздушной линии электропередачи 110 кВ, в результате чего без электроэнергии осталось более 15 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Электроснабжение потребителей, среди которых есть больницы, детские сады и школы, силами энергетиков было восстановлено по резервной схеме спустя всего час», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время работники Хабаровских электрических сетей заменят поврежденную опору на новую. Сумма причиненного ущерба уточняется.

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