Молодого мужчину ищут в Хабаровске родные и полиция
Связь с горожанином оборвалась около недели назад.
Связь с горожанином оборвалась около недели назад.
Хабаровск, 22 ноября, AmurMedia.
Сергея Мрыхина ищут в Хабаровске его родные и сотрудники полиции. Горожанин пропал в краевом центре еще на прошлой неделе, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель
— С просьбой оказать им информационную поддержку к нам обратились родственники пропавшего мужчины. Известно, что на прошлой неделе Сергей вышел из дома без телефона, и больше его никто не видел. Заявление в полицию близкие горожанина уже написали, — рассказал Сергей Савельев. Мужчина был одет в черные вельветовые штаны, белую футболку, черную олимпийку,
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