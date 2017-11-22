Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-глава МВД ЛНР назвал причину захвата Луганска
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Порошенко созвал заседание из-за ситуации в Луганске
В РФ обнаружено тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу
Умер Дмитрий Хворостовский
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: в РФ поведали, как НАТО готовило сюрприз в Черном море
Корнет: Захват центра Луганска - это заговор
София Ротару с внучкой и невесткой украсили обложку Elle
Нюша неожиданно стала блондинкой
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Минстрой предрек рост цен на жилье из-за отказа от ДДУ
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
16Обрушение жилого дома в Ижевске
11:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Молодого мужчину ищут в Хабаровске родные и полиция

Связь с горожанином оборвалась около недели назад.

Хабаровск, 22 ноября, AmurMedia.

Сергея Мрыхина ищут в Хабаровске его родные и сотрудники полиции. Горожанин пропал в краевом центре еще на прошлой неделе, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

— С просьбой оказать им информационную поддержку к нам обратились родственники пропавшего мужчины. Известно, что на прошлой неделе Сергей вышел из дома без телефона, и больше его никто не видел. Заявление в полицию близкие горожанина уже написали, — рассказал Сергей Савельев. Мужчина был одет в черные вельветовые штаны, белую футболку, черную олимпийку, темно-синий пуховик, черную вязаную шапку и того же цвета замшевые туфли. Приметы пропавшего: рост 175−180 см, глаза карие, короткие темно-русые волосы. На животе имеется поперечный шрам от операции, на левой ноге сбоку — два шрама от ожога.

Если вам что-либо известно о местонахождении горожанина или есть возможность присоединиться к поискам, просьба позвонить по телефонам горячей линии ПСО «Амур-Поиск» 89098700203, 89098576300.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новогодний марафон в Хабаровске: в гости к Деду Морозу, подарки, танцы, обнимашки
Новый снегопад накроет Хабаровск в среду
Умер Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Cечин уведомил суд, что до конца года он будет очень занят
Совет Федерации принял закон о СМИ-иноагентах
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
Сооснователь Pixar отстранен из-за обвинений в домогательствах
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь