Молодого мужчину ищут в Хабаровске родные и полиция

Сергея Мрыхина ищут в Хабаровске его родные и сотрудники полиции. Горожанин пропал в краевом центре еще на прошлой неделе, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

— С просьбой оказать им информационную поддержку к нам обратились родственники пропавшего мужчины. Известно, что на прошлой неделе Сергей вышел из дома без телефона, и больше его никто не видел. Заявление в полицию близкие горожанина уже написали, — рассказал Сергей Савельев. Мужчина был одет в черные вельветовые штаны, белую футболку, черную олимпийку, темно-синий пуховик, черную вязаную шапку и того же цвета замшевые туфли. Приметы пропавшего: рост 175−180 см, глаза карие, короткие темно-русые волосы. На животе имеется поперечный шрам от операции, на левой ноге сбоку — два шрама от ожога.