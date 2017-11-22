Факт заклеивания ребенку рот скотчем в краснодарском детсаду проверит прокуратура

В прокуратуру Краснодарского края поступило письмо от матери ребенка, который посещает детский сад на улице Сормовской в Краснодаре. В нем сообщалось об инциденте, произошедшем в детсаду около двух месяцев назад, о котором стало известно только сейчас.

По словам заявительницы, сын рассказал ей о том, что одна из воспитательниц, недавняя выпускница вуза, заклеила рот скотчем ему и еще нескольким детям за то, что они громко разговаривали. Мальчик долго не решался рассказать об этом случае, но потом все же признался матери.