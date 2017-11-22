Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-глава МВД ЛНР назвал причину захвата Луганска
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Семья Хворостовского сделала заявление по поводу смерти певца
Семьям погибших в авиакатастрофе в РФ выплатили 5 млн руб.
«Надо к этому привыкнуть»: друзья Хворостовского о его кончине
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Семья сделала первое заявление о кончине певца Хворостовского
Кобзон рассказал о завещании Хворостовского
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
«Живая Барби» из Польши потратила $40 тысяч на пластику
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
16Обрушение жилого дома в Ижевске
11:56 (мск), источник: Югополис

Факт заклеивания ребенку рот скотчем в краснодарском детсаду проверит прокуратура

Педагог, применявшая шоковые методы воспитания, уже уволена.

В прокуратуру Краснодарского края поступило письмо от матери ребенка, который посещает детский сад на улице Сормовской в Краснодаре. В нем сообщалось об инциденте, произошедшем в детсаду около двух месяцев назад, о котором стало известно только сейчас.

По словам заявительницы, сын рассказал ей о том, что одна из воспитательниц, недавняя выпускница вуза, заклеила рот скотчем ему и еще нескольким детям за то, что они громко разговаривали. Мальчик долго не решался рассказать об этом случае, но потом все же признался матери.

Узнав о случившемся, женщина обратилась к руководству дошкольного учреждения. Виновную уволили по отрицательным мотивам.

Как сообщил «Югополису» старший помощник прокурора края Антон Лопатин, по данному факту окружной прокуратуре поручено провести проверку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В краснодарском детсаду воспитатель заклеила скотчем рот ребенку
Умер Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Cечин уведомил суд, что до конца года он будет очень занят
Совет Федерации принял закон о СМИ-иноагентах
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
Сооснователь Pixar отстранен из-за обвинений в домогательствах
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь