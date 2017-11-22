Мужчина, сбитый на переходе на Окружной, скончался в реанимации

Также вечером во вторник в 19:55 на автодороге «Добровольск-Кутузово-Нестеров-Чистые пруды» 40-летний водитель автомобиля «Тойота» на прямом участке дороги выбрал небезопасные скоростной режим и дистанцию, в результате чего допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором «Джон Дир». В результате ДТП телесные повреждения получил 30-летний пассажир автомобиля.