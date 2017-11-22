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12:00 (мск), источник: Новый Калининград

Мужчина, сбитый на переходе на Окружной, скончался в реанимации

В Калининграде в реанимации скончался 41-летний пешеход, сбитый на Северном обходе утром во вторник, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, мужчина попал под колёса «Ауди», когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Также вечером во вторник в 19:55 на автодороге «Добровольск-Кутузово-Нестеров-Чистые пруды» 40-летний водитель автомобиля «Тойота» на прямом участке дороги выбрал небезопасные скоростной режим и дистанцию, в результате чего допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором «Джон Дир». В результате ДТП телесные повреждения получил 30-летний пассажир автомобиля.

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