Мужчина, сбитый на переходе на Окружной, скончался в реанимации
В Калининграде в реанимации скончался 41-летний пешеход, сбитый на Северном обходе утром во вторник, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
В Калининграде в реанимации скончался 41-летний пешеход, сбитый на Северном обходе утром во вторник, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Напомним, мужчина попал под колёса «Ауди», когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Также вечером во вторник в 19:55 на автодороге «Добровольск-Кутузово-Нестеров-Чистые пруды» 40-летний водитель автомобиля «Тойота» на прямом участке дороги выбрал небезопасные скоростной режим и дистанцию, в результате чего допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором «Джон Дир». В результате ДТП телесные повреждения получил 30-летний пассажир автомобиля.