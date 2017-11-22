В Красноярске будут судить двоих «соцработниц» обокравших пенсионера на 200 000 рублей. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

По данным следователей, пострадавший — 75-летний пенсионер. Мужчина рассказал оперативникам: к нему домой пришли две молодые женщины, представились соцработницами и сказали, что ему положен ремонт квартиры. Только они должны осмотреть его жилплощадь.

После ухода гостей пенсионер обнаружил: у него пропали все сбережения — 200 000 рублей.

Подозреваемых нашли. Ими оказались две местные жительницы — одной 21 год, другой 27 лет. на них завели дело по статье «Мошенничество», и скоро будет суд. Если суд признает женщин виновными, им грозит до пяти лет колонии (каждой).