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12:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске будут судить двоих «соцработниц», обокравших пенсионера на 200 000

Обе молодые женщины могут отправиться в колонию на пять лет.

В Красноярске будут судить двоих «соцработниц» обокравших пенсионера на 200 000 рублей. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

По данным следователей, пострадавший — 75-летний пенсионер. Мужчина рассказал оперативникам: к нему домой пришли две молодые женщины, представились соцработницами и сказали, что ему положен ремонт квартиры. Только они должны осмотреть его жилплощадь.

После ухода гостей пенсионер обнаружил: у него пропали все сбережения — 200 000 рублей.

Подозреваемых нашли. Ими оказались две местные жительницы — одной 21 год, другой 27 лет. на них завели дело по статье «Мошенничество», и скоро будет суд. Если суд признает женщин виновными, им грозит до пяти лет колонии (каждой).

— Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными и осторожными — не открывать дверь и не впускать к себе в квартиру незнакомых, не доверять чужим людям, — говорят в пресс-службе полиции города.

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