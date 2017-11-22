В Екатеринбурге поймали юного лжеминера

Им оказался 16-летний ученик, он уже признался в содеянном и раскаялся, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Как оказалось, подросток сообщил о минировании в тот момент, когда находился внутри учреждения. После того, как началась эвакуация, он спокойно наблюдал за происходящим на улице.

Так как у школы на Уктусской есть еще и филиал на улице Бебеля, специалисты проводили проверку двух объектов одновременно.

К местам возможного ЧП незамедлительно прибыли оперативные службы города, в том числе сотрудники территориальных отделов полиции, городского УМВД, взрывотехники и спасатели. Они эвакуировали из зданий учащихся и преподавателей, осмотрели прилегающую территорию. Опасных предметов и взрывчатых веществ, к счастью, обнаружено не было. Всего эвакуировали 320 человек.