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11:51 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге поймали юного лжеминера

В Екатеринбурге задержали молодого человека, который 20 ноября сообщил о лжеминировании школы на улице Уктусской.

Им оказался 16-летний ученик, он уже признался в содеянном и раскаялся, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Как оказалось, подросток сообщил о минировании в тот момент, когда находился внутри учреждения. После того, как началась эвакуация, он спокойно наблюдал за происходящим на улице.

Так как у школы на Уктусской есть еще и филиал на улице Бебеля, специалисты проводили проверку двух объектов одновременно.

К местам возможного ЧП незамедлительно прибыли оперативные службы города, в том числе сотрудники территориальных отделов полиции, городского УМВД, взрывотехники и спасатели. Они эвакуировали из зданий учащихся и преподавателей, осмотрели прилегающую территорию. Опасных предметов и взрывчатых веществ, к счастью, обнаружено не было. Всего эвакуировали 320 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Устанавливаются более подробные и точные обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления.

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