В Ордынке охотятся на чупакабру, убивающую по ночам домашних животных

Источник: Вести - Новосибирск

Неизвестное существо заставляет изрядно нервничать жителей Козихи. Дикий гость заглядывает во дворы по ночам. К Галине Ивановне наведался в три часа ночи. Писк и стоны напуганных до смерти кроликов слышал сосед, хозяева крепко спали. Утром увидели страшную картину.

Галина Сотник, житель села Козиха: «Здесь у меня стояла клетка, там у меня были уже большие кролики. 11 штук. Все они были задавлены».

Жертвы ночного гостя и в других дворах. По словам козинцев, действует существо быстро, тихо и бескровно.

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Олеся Герасименко, корреспондент: «Всего в Козихе неизвестное существо задавило около двух десятков кроликов. Интересно, что ни на одной из шкурок животных не было следов повреждений».

Ночного гостя селяне называют не иначе как «она». Имея в виду чупакабру. Подтверждения своим страхам нашли в интернете. Урал, Воронежская, Тюменская области, на днях следы чупакабры обнаружили жители Пермского края. Везде одна и та же картина: погром во дворе, сломанные клетки, обескровленные кролики, куры, козы. Персонаж современной легенды, обнаруженный впервые в Пуэрто-Рико ещё 60 лет назад — за эти годы перекочевал через океан и держит в страхе наших селян в разных уголках страны. Везде чупакабра разная: большая, маленькая, клыкастая, бегает и на двух, и на четырех лапах. То ли дикая собака, то ли мутант. Тайну неизвестного губителя в Козихе, кажется, раскрыл старожил — дед Василий. За 78 лет многое повидал, а вот чупакабры не видел ни разу. Зато на хорьков насмотрелся.