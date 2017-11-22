Нижегородец ударил ножом обидевшую его пенсионерку

В Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство новой знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено ночью 16 ноября в квартире дома по улице Саврасова в Советском районе. Подозреваемый поссорился с 61-летней женщиной, с которой познакомился накануне, и нанес ей несколько ножевых ранений в грудь и в живот. После этого мужчина вызвал скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

Потерпевшую доставили в городскую больницу, ее состояние сейчас оценивается как крайне тяжелое. Подозреваемый заключен под стражу. По его словам, в ту ночь между ним и гостьей произошел беспричинный конфликт, в ходе которого пенсионерка оскорбила его. От обиды мужчина и схватился за нож.