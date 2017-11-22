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12:21 (мск), источник: Prokazan.ru

Пьяная драка у ресторана: в Казани избили помощника прокурора Балашова и следователя из РТ

Представителей правоохранительных органов увезли на «скорой» в 7 городскую больницу.

Источник: Prokazan.ru

В Казани на улице Сахарова возле одного из ресторанов компания неизвестных избила следователя из Татарстана и помощника прокурора города Балашов Саратовской области (оба 1991 года рождения). Как сообщил порталу ProKazan.ru собственный источник в правоохранительных органах, все произошло около 3 часов ночи в минувшее воскресенье, 19 ноября.

 — Следователь с помощником прокурора отдыхали в ресторане за одним столом, а вторая компания — за соседним. В какой-то момент между ними произошел конфликт и они решили выйти на улицу, — рассказал источник.

В итоге неизвестные избили представителей органов, отняли деньги, телефоны, удостоверения с ключами и скрылись. Пострадавших увезли на «скорой» в 7 городскую больницу. По имеющейся информации, помощник прокурора Балашова находится без сознания.

Расследованием дела занимается следственный комитет РТ.

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