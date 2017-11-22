В Новосибирске потерялся подросток
Сутки назад Кирилл Афанасьев ушел из дома и больше не выходил на связь.
Сутки назад Кирилл Афанасьев ушел из дома и больше не выходил на связь.
Кирилл Афанасьев, 2004 года рождения, пропал в Новосибирске 21 ноября. Около 20:00 парень ушел из дома по улице
Приметы: рост 165 сантиметров, вес 50 килограммов, среднего телосложения, волосы
Особые приметы: родинка на шее и на левой щеке, шрам ниже подбородка.
Был одет в черную шапку с
Если вам
Волонтеры объявили о поиске Максима Микитевича 20 ноября. Молодой человек утром 14 ноября ушел из дома на улицеДобролюбова. Пропавший должен был поехать на работу, но там он так и не появился.