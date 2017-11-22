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12:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске потерялся подросток

Сутки назад Кирилл Афанасьев ушел из дома и больше не выходил на связь.

Источник: Комсомольская правда

Кирилл Афанасьев, 2004 года рождения, пропал в Новосибирске 21 ноября. Около 20:00 парень ушел из дома по улице Немировича-Данченко в Ленинском районе. С тех пор Кирилл не выходил на связь. Как сообщает паблик «Инцидент/Новосибирск» в соцсети «Вконтакте», пропавшего видели в 21:00 возле торгового центра «Сан Сити». Больше о нем нет никаких известий.

Приметы: рост 165 сантиметров, вес 50 килограммов, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Особые приметы: родинка на шее и на левой щеке, шрам ниже подбородка.

Был одет в черную шапку с красно-белой вышивкой, в чёрный пуховик «Найк», джинсы голубые, на колене рваные, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 8−913−948−85−42 — Галина, или 02, 102 (полиция).

Волонтеры объявили о поиске Максима Микитевича 20 ноября. Молодой человек утром 14 ноября ушел из дома на улицеДобролюбова. Пропавший должен был поехать на работу, но там он так и не появился.

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