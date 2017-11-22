Расправившегося с подругой пермяка проверят на вменяемость

22-летнего пермяка, подозреваемого в убийстве подруги, арестовали на 2 месяца. Он будет находиться в СИЗО до 20 января 2018 года. Кроме того, молодого человека проверят на вменяемость, передает «Уралинформбюро».

Преступление было совершено 18 ноября. 21-летняя жительница села Култаево (Пермский район) сообщила родителям, что поехала на встречу с парнем, и пропала. Ее тело нашли на следующий день в лесу на территории Орджоникидзевского района города.