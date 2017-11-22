В Башкирии скончался ребенок, возвращенный из Сирии

Как сообщает LiFe со ссылкой на информацию члена Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеды Саратовой, ребенок умер от пневмонии.

По ее словам, его привезли из Сирии уже больным. В аэропорту Грозного ребенку была оказана медпомощь, но, вероятно, на самочувствие повлияли перелеты.