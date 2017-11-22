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12:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии скончался ребенок, возвращенный из Сирии

УФА, 22 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане скончался ребенок, возвращенный из зоны боевых действий в Сирии.

Как сообщает LiFe со ссылкой на информацию члена Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеды Саратовой, ребенок умер от пневмонии.

По ее словам, его привезли из Сирии уже больным. В аэропорту Грозного ребенку была оказана медпомощь, но, вероятно, на самочувствие повлияли перелеты.

Отмечается, что около сотни российских женщин и детей были возвращены из зон боевых действий.

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