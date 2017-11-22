В Башкирии скончался ребенок, возвращенный из Сирии
УФА, 22 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане скончался ребенок, возвращенный из зоны боевых действий в Сирии.
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УФА, 22 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане скончался ребенок, возвращенный из зоны боевых действий в Сирии.
Как сообщает LiFe со ссылкой на информацию члена Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеды Саратовой, ребенок умер от пневмонии.
По ее словам, его привезли из Сирии уже больным. В аэропорту Грозного ребенку была оказана медпомощь, но, вероятно, на самочувствие повлияли перелеты.
Отмечается, что около сотни российских женщин и детей были возвращены из зон боевых действий.