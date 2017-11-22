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14:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Судебный пристав Челябинска задержал беглого преступника

Судебный пристав Челябинска задержал беглого преступника. Трижды осужденный за нетрезвое вождение директор ООО «Комфорт Автор» сбежал с оглашения приговора и четыре месяца скрывался от полиции.

Сотрудник Ленинского отдела судебных приставов Челябинска задержал и передал полицейским злостного нарушителя ПДД, в отношении которого вынесено три обвинительных приговора по статье «Повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» и еще два уголовных дела направлены в суды для рассмотрения.

Четыре месяца скрывался от правоохранительных органов 37-летний местный житель, злостный нарушитель правил дорожного движения, приговоренный в июне 2017 года мировым судом Ленинского района города Челябинска к одному году и одному месяцу заключения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. С оглашения приговора мужчина сбежал, в связи с чем был объявлен судьей в розыск.

«Этот человек хорошо известен в Ленинском отделе судебных приставов города Челябинска: в мае и в августе 2017 года в отношении него было возбуждено три исполнительных производства по взысканию 30-тысячных штрафов, а с июля 2017 он является должником по алиментам. Нарушитель числится директором ООО “Комфорт Авто”, но ни алиментов, ни оплаты штрафов судебные приставы так и не увидели. На вызовы он не являлся, многократные попытки встретиться с должником также были безуспешны: ни на работе, ни дома застать его удавалось», — сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

Задержали беглеца случайно. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Ленинского района, возвращаясь домой с дежурства, обратил внимание на мужчину, который вышел из алкогольного магазина и направился к припаркованному автомобилю. Присмотревшись, он узнал в прохожем разыскиваемого мужчину, который, несмотря на свое состояние, попытался сесть за руль. Пристав заставил его выйти из машины и, представившись, объявил о его задержании.

«Мужчина попытался убежать, но не получилось — ноги не несли, поэтому задержать его и передать вызванному полицейскому патрулю не составило труда. Теперь рассмотрения еще двух уголовных дел в мировых участках Ленинского и Советского районов города Челябинска беглец дожидается уже под стражей.

Что касается штрафов, то их погасила мать должника — пенсионерка. Женщина после ареста сына пришла в отдел судебных приставов, попросила квитанции и полностью оплатила долги сына.

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