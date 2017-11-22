В Казани арестовали грабителя двух микрофинансовых организаций

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что седьмого ноября сотрудник микрофинансовой организации сообщил полицейским о том, что к ним в офис ворвался мужчина с ножом и, угрожая сотруднице, украл 105 тысяч рублей. Через десять дней аналогичный случай произошел в офисе микрозаймов в Советском районе.

Были возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Полицейские выяснили, что оба преступления совершил один и тот же человек.