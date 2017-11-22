В Казани арестовали грабителя двух микрофинансовых организаций
(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Полицейские задержали 22-летнего жителя Краснодара, которого подозревают в ограблении двух офисов микрофинансовых организаций, сообщает
(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Полицейские задержали 22-летнего жителя Краснодара, которого подозревают в ограблении двух офисов микрофинансовых организаций, сообщает
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что седьмого ноября сотрудник микрофинансовой организации сообщил полицейским о том, что к ним в офис ворвался мужчина с ножом и, угрожая сотруднице, украл 105 тысяч рублей. Через десять дней аналогичный случай произошел в офисе микрозаймов в Советском районе.
Были возбуждены уголовные дела по статье «Разбой». Полицейские выяснили, что оба преступления совершил один и тот же человек.
Вскоре местонахождение злоумышленника удалось установить, его задержали на одной из улиц Казани. Свою вину молодой человек целиком признал.