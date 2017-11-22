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12:29 (мск), источник: Noi.md

Коррупция в судебной системе: задержаны еще два человека

Два человека были задержаны сотрудниками Северного управления НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией в рамках двух уголовных дел о пассивной коррупции и взяточничестве.

Источник: Noi.md

Речь идет о судебном исполнителе и оценщике, которые попытались за определенные суммы денег снизить стоимость имущества, на которое был наложен секвестр. Согласно материалам первого дела, судебный пристав вымогал 30 000 леев за то, чтобы каждый из трех конфискованных автомобилей был выставлен на продажу по цене ниже реальной стоимости, а затем проданы назначенным лицам.

Под контролем сотрудников по борьбе с коррупцией деньги были переданы частями, а при передаче последней суммы в 15 000 леев подозреваемый был пойман с поличным. В случае с оценщиком: он получил взятку в 3 350 леев, чтобы снизит цену на эти три машины. Эти два человека были признаны подозреваемыми и задержаны на 72 часа. Если их признают виновными, им грозит до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные государственные должности сроком от 5 до 10 лет. Уголовные дела ведет Прокуратура по борьбе с коррупцией (территориальное отделение «Север»).

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