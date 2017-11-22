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13:18 (мск), источник: ТАСС

Суд приговорил Умара Джабраилова к штрафу в 500 тыс. рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил Умара Джабраилова за стрельбу в гостинице Four Seasons в центре столицы к штрафу в размере 500 тыс. рублей, передает корр. ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Признать Джабраилова виновным и приговорить его к штрафу в размере 500 тыс. рублей», — сказала судья.

В связи с тем, что Джабраилов полностью признал свою вину, Тверской суд рассматривал его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей.
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В ходе прений сторон гособвинитель запросил для подсудимого два года условно. Сам Джабраилов раскаялся в содеянном и попросил суд ограничиться штрафом. Ранее он был оштрафован Тверским судом на 4 тыс. рублей за употребление наркотиков.

Вечером 29 августа Джабраилов, будучи в состоянии опьянения, устроил стрельбу в гостинице Four Seasons. Его доставили в отдел полиции и позже отпустили под подписку о невыезде.

Джабраилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

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