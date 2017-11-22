Редакцию «Комсомольской правды» в Челябинске эвакуировали из-за угрозы теракта

Сегодня, 22 ноября, в 13.45 эвакуировали людей из здания по ул. Красной, 4. Здесь же расположена региональная редакция «Комсомольской правды». В здании обнаружен подозрительный пакет, от которого идет неприятный запах.

— Запах был такой, как будто в коридоре распылили перцовый баллончик, — рассказал редактор газеты «Комсомольская правда» — Челябинск Антон Садчиков. — Мы сразу же позвонили в экстренные службы.

Прибывшие на место полицейские обследовали здание.