Редакцию «Комсомольской правды» в Челябинске эвакуировали из-за угрозы теракта
На место происшествия приехали сотрудники полиции, МЧС и «скорой».
На место происшествия приехали сотрудники полиции, МЧС и «скорой».
Сегодня, 22 ноября, в 13.45 эвакуировали людей из здания по ул. Красной, 4. Здесь же расположена региональная редакция «Комсомольской правды». В здании обнаружен подозрительный пакет, от которого идет неприятный запах.
— Запах был такой, как будто в коридоре распылили перцовый баллончик, — рассказал редактор газеты «Комсомольская правда» — Челябинск Антон Садчиков. — Мы сразу же позвонили в экстренные службы.
Прибывшие на место полицейские обследовали здание.
— Поступил звонок о подозрительной сумке. Когда стало понятно, что угрозы нет, всем разрешили вернуться в свои кабинеты. Идет разбирательство, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в