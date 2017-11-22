Жителя Кубани обвиняют в контрабанде древнегреческих монет из США
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в контрабанде древнегреческих монет из США в Россию, об этом сообщает
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в контрабанде древнегреческих монет из США в Россию, об этом сообщает
Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда культурных ценностей в крупном размере).
Как установили следователи, в июле этого года на имя подозреваемого пришла посылка из США, в которой находилось 94 монеты древнегреческого периода. Экспертиза показала, что рыночная стоимость монет составляет более 200 тыс. руб.
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