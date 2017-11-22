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13:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Жителя Кубани обвиняют в контрабанде древнегреческих монет из США

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в контрабанде древнегреческих монет из США в Россию, об этом сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратуры.

Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда культурных ценностей в крупном размере).

Как установили следователи, в июле этого года на имя подозреваемого пришла посылка из США, в которой находилось 94 монеты древнегреческого периода. Экспертиза показала, что рыночная стоимость монет составляет более 200 тыс. руб.

Прокуратура Новороссийска взяла на контроль расследование уголовного дела. Если мужчину признают виновным, ему грозит до семи лет тюрьмы и крупный штраф.

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