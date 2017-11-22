В Татарстане в реку Меша сбросили загрязненные сточные воды

Специалисты установили, что собственник биологических очистных сооружений не принял меры по обезвреживанию сбросов загрязняющих веществ. В результате в реку Меша попали сточные воды, в которых было выявлено превышение предельно допустимой концентрации по железу, аммонию, фосфатам и фенолу.