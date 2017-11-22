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17:30 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане в реку Меша сбросили загрязненные сточные воды

Собственник очистных сооружений сбросил загрязненные сточные воды в реку Меша в селе Пестрецы, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты установили, что собственник биологических очистных сооружений не принял меры по обезвреживанию сбросов загрязняющих веществ. В результате в реку Меша попали сточные воды, в которых было выявлено превышение предельно допустимой концентрации по железу, аммонию, фосфатам и фенолу.

Прокуратура через суд потребовала довести качество сбрасываемых сточных вод до требуемых нормативов. Требования удовлетворили в полном объеме.

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