В Татарстане в реку Меша сбросили загрязненные сточные воды
Собственник очистных сооружений сбросил загрязненные сточные воды в реку Меша в селе Пестрецы, сообщает
Собственник очистных сооружений сбросил загрязненные сточные воды в реку Меша в селе Пестрецы, сообщает
Специалисты установили, что собственник биологических очистных сооружений не принял меры по обезвреживанию сбросов загрязняющих веществ. В результате в реку Меша попали сточные воды, в которых было выявлено превышение предельно допустимой концентрации по железу, аммонию, фосфатам и фенолу.
Прокуратура через суд потребовала довести качество сбрасываемых сточных вод до требуемых нормативов. Требования удовлетворили в полном объеме.