На Кубани раскрыли убийство беременной девушки 17-летней давности

Тогда 55-летний мужчина поддерживал отношения с несовершеннолетней жительницей хутора Казаче-Малеваного Кореновского района. В апреле он узнал, что девушка забеременела от него и намерена оставить ребенка. Но герой-любовник не хотел этого, он был в браке.

— В ночь на 1 мая мужчина приехал к дому девушки, и посадил в свою машину и уехал вместе с ней. В ходе возникшего конфликта обвиняемый убил, а тело оставил в лесополосе, присыпав травой, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело передано в суд.