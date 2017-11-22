На Кубани раскрыли убийство беременной девушки 17-летней давности
Трагедия произошла еще в 2000 году.
Трагедия произошла еще в 2000 году.
Тогда 55-летний мужчина поддерживал отношения с несовершеннолетней жительницей хутора
— В ночь на 1 мая мужчина приехал к дому девушки, и посадил в свою машину и уехал вместе с ней. В ходе возникшего конфликта обвиняемый убил, а тело оставил в лесополосе, присыпав травой, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в
Уголовное дело передано в суд.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Туапсе грабители украли у почтальона 400 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий. Преступление было тщательно спланировано. Машину, которая увезла преступника, остановили на одной из улиц города. Ее 19-летний водитель признался в совершенном преступлении.