Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне хотят отказаться от «Первого канала» из-за Бузовой
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
Иванка и Мелания Трамп «помиловали» индейку (фото)
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
"3:36 по Лондону": Маликов о смерти Хворостовского
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани раскрыли убийство беременной девушки 17-летней давности

Трагедия произошла еще в 2000 году.

Тогда 55-летний мужчина поддерживал отношения с несовершеннолетней жительницей хутора Казаче-Малеваного Кореновского района. В апреле он узнал, что девушка забеременела от него и намерена оставить ребенка. Но герой-любовник не хотел этого, он был в браке.

— В ночь на 1 мая мужчина приехал к дому девушки, и посадил в свою машину и уехал вместе с ней. В ходе возникшего конфликта обвиняемый убил, а тело оставил в лесополосе, присыпав травой, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Туапсе грабители украли у почтальона 400 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий. Преступление было тщательно спланировано. Машину, которая увезла преступника, остановили на одной из улиц города. Ее 19-летний водитель признался в совершенном преступлении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В древности поверхность Луны была целиком расплавлена
Госдума решила направить французам ноту протеста из-за Керимова
Самородок из глубин России: скончался Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению
Набиуллина рассказала о ценах на оливье и селёдку «под шубой»
Роскачество сравнило батоны в разных регионах
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Церковь решит, сколько раз можно вступать в брак
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Монако не справляется с количеством миллионеров
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь