Муж рассказал о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде

Источник: РИА Новости

В конце октября Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находится в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. По словам родственников, россиянка перенесла четыре операции.

«Врач сказал, что в данный момент ее голове не требуется никаких операций, на сегодняшний день все проблемы касаемо мозга решены, остается ждать, когда она вернется, и решать другие проблемы, которые появляются в связи с длительным нахождением в коме. Сейчас это дыхание и органы дыхания», — написал Алексей на странице в социальной сети ВКонтакте, где объявлен сбор средств для помощи пострадавшей.

Он отметил, что, со слов врача, у Марины есть шанс вернуться к нормальной жизни, так как на последней операции он видел, что «мозг достаточно хорош снаружи». Но врач добавил, что не может сказать о существовании внутренних, скрытых повреждений, которые тоже не исключены, пишет Алексей.

Кроме того, супруг уточнил, что пострадавшей сделали снимок легких, который показал затемнение правой стороны, в связи с чем у нейрохирурга появились подозрения на пневмонию.

Также он написал, что внес депозит за лечение Марины в размере 600 тысяч рублей, который начнется расходоваться со среды и, по мнению врачей, его супруге разрешается транспортировка спецбортом в Россию.