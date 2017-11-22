9-летняя омичка спасла младшего брата и сестренку из горящего дома

Беда в доме Журавлевых произошла среди дня 8 сентября. В частном доме на улице 6-я Путевая загорелся частный дом, внутри которого были мать и трое ее маленьких детей. Пламя охватило веранду, и люди не могли выбраться наружу. Как это ни странно, но именно ребенок — старшая, 9-летняя, Аня — нашла выход. Девочка распахнула окно в комнате, посадила младшего брата Диму и сестренку Диану на подоконник, а потом аккуратно опустила вниз, на землю. После этого малышка выбралась сама.

Как сообщили в областном управлении МЧС «Комсомолке», после происшествия второклассницу наградили почетной грамотой. Сегодня, 22 ноября, ведомство провело ежегодный конкурс «Созвездие мужества». Победителем в номинации «Дети-герои» стала 9-летняя Аня. Ей вручили диплом победителя, керамическую копилку в виде пожарной машины, путевку на профильную смену в детский лагерь и планшет.