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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

9-летняя омичка спасла младшего брата и сестренку из горящего дома

Дети оказались отрезаны от выхода. Тогда девочка распахнула окно и высадила их на улицу.

Беда в доме Журавлевых произошла среди дня 8 сентября. В частном доме на улице 6-я Путевая загорелся частный дом, внутри которого были мать и трое ее маленьких детей. Пламя охватило веранду, и люди не могли выбраться наружу. Как это ни странно, но именно ребенок — старшая, 9-летняя, Аня — нашла выход. Девочка распахнула окно в комнате, посадила младшего брата Диму и сестренку Диану на подоконник, а потом аккуратно опустила вниз, на землю. После этого малышка выбралась сама.

Как сообщили в областном управлении МЧС «Комсомолке», после происшествия второклассницу наградили почетной грамотой. Сегодня, 22 ноября, ведомство провело ежегодный конкурс «Созвездие мужества». Победителем в номинации «Дети-герои» стала 9-летняя Аня. Ей вручили диплом победителя, керамическую копилку в виде пожарной машины, путевку на профильную смену в детский лагерь и планшет.

Кроме нее, спасатели отметили еще и 16-летнего Александра Ергина. Напомним, минувшей осенью подросток спас двух девочек, нечаянно упавших в реку с набережной. Парень отправится на всероссийский фестиваль «Созвездие мужества», который состоится в Москве в начале декабря. Туда же отправят и 9-летнюю Аню. Она вместе с другими героями-детьми примет участие во встрече с министром МЧС Владимиром Пучковым.

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