Мужчина угрожал беременной ножом и несколько раз ударил пенсионера

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство, сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

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Безработный мужчина выпивал у знакомого, а затем начал угрожать кухонным ножом беременной супруге хозяина дома. За женщину вступился пенсионер, который также находился в квартире. Подозреваемый несколько раз ударил пенсионера ножом.

Хозяева квартиры вызвали скорую и милицию. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавший пенсионер остался жив, подчеркнули в УСК.

Следственно-оперативная группа с участием сотрудников областного аппарата и с привлечением специалистов ГКСЭ осмотрела место происшествия, изъяла вещественные доказательства, по которым назначен ряд исследований, допросила свидетелей.