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13:11 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчина угрожал беременной ножом и несколько раз ударил пенсионера

Пострадавший выжил благодаря своевременной помощи бригады медиков, которых вызвали хозяева квартиры.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство, сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

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Безработный мужчина выпивал у знакомого, а затем начал угрожать кухонным ножом беременной супруге хозяина дома. За женщину вступился пенсионер, который также находился в квартире. Подозреваемый несколько раз ударил пенсионера ножом.

Хозяева квартиры вызвали скорую и милицию. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавший пенсионер остался жив, подчеркнули в УСК.

Следственно-оперативная группа с участием сотрудников областного аппарата и с привлечением специалистов ГКСЭ осмотрела место происшествия, изъяла вещественные доказательства, по которым назначен ряд исследований, допросила свидетелей.

Мужчина задержан и дает показания. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 14, ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на убийство. Также решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении подозреваемого — угроза убийством (ст. 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

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