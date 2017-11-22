В аварии на перекрестке Луначарского-Шевченко пострадала молодая женщина
Молодая женщина тяжело травмирована в аварии сегодня утром в Екатеринбурге.
Молодая женщина тяжело травмирована в аварии сегодня утром в Екатеринбурге.
На 26-летнюю горожанку на перекрестке улиц Луначарского и Шевченко вылетел автомобиль. Сейчас женщина в больнице.
Как рассказали в городской ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai при повороте налево не предоставил преимущество водителю ВАЗ 13 модели, который двигался прямо.
В результате «Ладу» отбросило на тротуар, где он сначала снес дорожный знак, а потом перевернулся прямо на