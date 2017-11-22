В аварии на перекрестке Луначарского-Шевченко пострадала молодая женщина

На 26-летнюю горожанку на перекрестке улиц Луначарского и Шевченко вылетел автомобиль. Сейчас женщина в больнице.

Как рассказали в городской ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai при повороте налево не предоставил преимущество водителю ВАЗ 13 модели, который двигался прямо.