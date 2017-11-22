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13:55 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В аварии на перекрестке Луначарского-Шевченко пострадала молодая женщина

Молодая женщина тяжело травмирована в аварии сегодня утром в Екатеринбурге.

На 26-летнюю горожанку на перекрестке улиц Луначарского и Шевченко вылетел автомобиль. Сейчас женщина в больнице.

Как рассказали в городской ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai при повороте налево не предоставил преимущество водителю ВАЗ 13 модели, который двигался прямо.

В результате «Ладу» отбросило на тротуар, где он сначала снес дорожный знак, а потом перевернулся прямо на девушку-пешехода. По словам очевидцев, виновник аварии бросил перевернувшуюся на крышу машину и скрылся. Автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

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