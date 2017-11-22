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13:54 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

По факту гибели сотрудников ГИБДД возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту гибели двух инспекторов ДПС возбуждено следственным комитетом.

Источник: Вести - Екатеринбург

Напомним, накануне днем два сотрудника ГИБДД на служебном автомобиле преследовали нарушителя, который не остановился по требованию.

Во время погони произошла авария, машина с инспекторами перевернулась и загорелась, сотрудники ДПС погибли.

Нарушителя впоследствии задержал другой наряд. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть». К тому же, как установила экспертиза, водитель был нетрезв. Виновнику грозит до 9 лет лишения свободы.

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