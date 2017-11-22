По факту гибели сотрудников ГИБДД возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по факту гибели двух инспекторов ДПС возбуждено следственным комитетом.
Уголовное дело по факту гибели двух инспекторов ДПС возбуждено следственным комитетом.
Напомним, накануне днем два сотрудника ГИБДД на служебном автомобиле преследовали нарушителя, который не остановился по требованию.
Во время погони произошла авария, машина с инспекторами перевернулась и загорелась, сотрудники ДПС погибли.
Нарушителя впоследствии задержал другой наряд. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть». К тому же, как установила экспертиза, водитель был нетрезв. Виновнику грозит до 9 лет лишения свободы.