Мэрия Полевского назвала причину захвата завода

Стала известна причина захвата ликвидируемого Уральского завода горячего цинкования в Полевском — это имущественный спор двух собственников. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Инцидент произошел ранним утром 21 ноября. На территорию предприятия проникла группа из 30 человек в масках. Захватчики нейтрализовали охрану без применениям грубой физической силы и отстранили персонал от рабочих мест.

Спустя 1,5 часа на территорию завода были допущены полицейские и следователь. Они оцепили территорию и проверили все помещения.

Через несколько часов в кабинете главы администрации состоялось совещание с участием собственников завода и силовиков.