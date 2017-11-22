Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Онкологическая опухоль: от чего умер Дмитрий Хворостовский
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Семья Хворостовского сделала заявление по поводу смерти певца
Как обманывают с новыми деньгами
Инвесторы опасаются просьбы засекретить работу банков с оборонкой
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Маликов объяснил, почему удалил твит о смерти Хворостовского
СМИ: 100т золота нашли на рубеже РФ с Азербайджана
Семья сделала первое заявление о кончине певца Хворостовского
Кобзон рассказал о завещании Хворостовского
В Сети обсуждают изменения лица Любови Успенской – снимок
Киркоров обратился к Пугачевой после ее венчания
50-летняя Рената Литвинова надела белоснежную шубу (фото)
«Живая Барби» из Польши потратила $40 тысяч на пластику
«Продолжают есть друг друга» - МВД Украины о побеге главы ЛНР
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Минстрой предрек рост цен на жилье из-за отказа от ДДУ
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
10Самые дорогие в мире картины
13:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэрия Полевского назвала причину захвата завода

Замешаны собственники.

Стала известна причина захвата ликвидируемого Уральского завода горячего цинкования в Полевском — это имущественный спор двух собственников. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Инцидент произошел ранним утром 21 ноября. На территорию предприятия проникла группа из 30 человек в масках. Захватчики нейтрализовали охрану без применениям грубой физической силы и отстранили персонал от рабочих мест.

Спустя 1,5 часа на территорию завода были допущены полицейские и следователь. Они оцепили территорию и проверили все помещения.

Через несколько часов в кабинете главы администрации состоялось совещание с участием собственников завода и силовиков.

В настоящее время территория завода находится под охраной, дежурит машина ППС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На Среднем Урале с простудой слегли более 20 000 жителей
Умер Дмитрий Хворостовский
Правительство России ввело новую разновидность въездных виз
Cечин уведомил суд, что до конца года он будет очень занят
Набиуллина рассказала о ценах на оливье и селёдку «под шубой»
Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признал вину
«Дело Захарченко» превратилось в театр абсурда
Украденные вещи Джона Леннона нашлись в Берлине
Спорт
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов "Спартак" упустил победу над словенским "Марибором" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов, но все еще сохраняет шансы на выход в 1/8 финала турнира
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Монако не справляется с количеством миллионеров
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь