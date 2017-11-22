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13:40 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири возбудили дело о гибели футбольного фаната из Красноярска

В Новосибирске расследуют уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в Заельцовском районе.

Об этом «РГ» сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительным данным, 30-летний мужчина скончался от повреждений в области головы. «Следствие проверяет различные версии и мотивы совершения преступления», — отмечает ведомство. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

При этом, как сообщает РИА Новости, в соцсетях футбольные фанаты написали о гибели болельщика красноярского футбольного клуба «Енисей». Имя погибшего — Эдуард Самышкин, говорится в одной из популярных красноярских групп в соцсети «ВКонтакте». «Красноярский болельщик “Енисея” погиб в драке с футбольными фанатами в Новосибирске», — пишут участники группы. По данным агентства, противостояние болельщиков началось в сентябре, когда новосибирцы остановили автобусы с красноярцами после одного из матчей на загородной трассе. У красноярских фанатов отобрали баннеры клуба, что считается оскорблением в этой среде.

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