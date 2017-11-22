В Сибири возбудили дело о гибели футбольного фаната из Красноярска

При этом, как сообщает РИА Новости, в соцсетях футбольные фанаты написали о гибели болельщика красноярского футбольного клуба «Енисей». Имя погибшего — Эдуард Самышкин, говорится в одной из популярных красноярских групп в соцсети «ВКонтакте». «Красноярский болельщик “Енисея” погиб в драке с футбольными фанатами в Новосибирске», — пишут участники группы. По данным агентства, противостояние болельщиков началось в сентябре, когда новосибирцы остановили автобусы с красноярцами после одного из матчей на загородной трассе. У красноярских фанатов отобрали баннеры клуба, что считается оскорблением в этой среде.